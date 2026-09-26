孫冰岩：推動美方明確反對台獨利於台海穩定

國際關係學院國際政治系副教授孫冰岩（中評社資料圖） 中評社香港9月26日電（記者 黎人愷）國際關係學院副教授孫冰岩25日接受中評社記者採訪時表示，中方希望推動美國從過去強調“不支持‘台獨’”，逐步向明確“反對‘台獨’”的方向發展，從而使台灣方面“倚美謀獨”的思路和積極性將受到一定制約，這對於穩定當前台海局勢具有重要意義。特朗普政府未來的對台政策仍需要繼續觀察，其對台政策仍有可能回歸美國傳統的戰略模糊。



孫冰岩現為國際關係學院國際政治系副教授、知識產權與科技安全研究中心副主任，曾赴美國賓夕法尼亞大學、波士頓學院訪學。他長期聚焦美國國內政治、府院博弈、美國外交政策及中美關係研究，著有《美國新孤立主義的興起》等專著，是國內美國研究領域具有影響力的學者。



中國國家主席習近平24日與美國總統特朗普會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



孫冰岩表示，此次習近平主席關於台灣問題的表態，相較於5月份中美元首會晤時的表態，體現出一定變化。這種變化說明，中方在涉台問題上並不滿足於維持現狀，而是希望進一步推動美國涉台政策發生變化，即從過去強調“不支持‘台獨’”，逐步向明確“反對‘台獨’”的方向發展。



孫冰岩指出，目前中方對美方提出的一個重要要求，就是不要鼓勵“台獨”勢力。美國過去強調“不支持‘台獨’”，但如果相關政策繼續停留在原有狀態，台灣方面的“台獨”勢力可能不會因此停止相關行動。穩定台海局勢需要中美共同努力，如果美國能夠從過去的“不支持”進一步轉向明確反對“台獨”，台灣方面“倚美謀獨”的思路和積極性將受到一定制約，這對於穩定當前台海局勢具有重要意義。

