孫冰岩：中美要避免衝突更要管控競爭

國際關係學院國際政治系副教授孫冰岩（中評社資料圖） 中評社香港9月26日電（記者 黎人愷）國際關係學院副教授孫冰岩25日接受中評社記者採訪時表示，中美雙方不僅要避免衝突和戰爭，還需要從管控衝突進一步發展到管控競爭。中美競爭必須設置一定的邊界和限度，在公平規則下開展良性競爭，避免守成國因為擔心崛起國追趕而不惜一切代價進行阻撓，使競爭最終演變為衝突。



孫冰岩現為國際關係學院國際政治系副教授、知識產權與科技安全研究中心副主任，曾赴美國賓夕法尼亞大學、波士頓學院訪學。他長期聚焦美國國內政治、府院博弈、美國外交政策及中美關係研究，著有《美國新孤立主義的興起》等專著，是國內美國研究領域具有影響力的學者。



中國國家主席習近平24日在白宮的致辭中表示，中美雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，也一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。“修昔底德陷阱”是可以跨越的。



孫冰岩認為，過去，美方是否願意與中方共同構建一個關係框架以規避“修昔底德陷阱”，是存在不確定性的。自2017年美國確立對華競爭戰略以來，美方並沒有接受中方提出的一些關係框架，即使中方提出願意圍繞相關框架進行討論，美方也並不願意。但今年特朗普政府至少願意與中方共同構建“建設性戰略穩定關係”，這意味著美方對中方提出的框架作出了回應。



孫冰岩說，要規避“修昔底德陷阱”，首先需要避免競爭不斷升級為惡性競爭。“修昔底德陷阱”所描述的實際上是守成國對崛起國不斷進行打壓，從防範到競爭，再到惡性競爭，最終甚至走向戰爭，這一層層升級的過程非常危險。



孫冰岩指出，中美雙方不僅要避免衝突和戰爭，還需要從管控衝突進一步發展到管控競爭，並在此基礎上擴大合作、保持適度競爭。從目前來看，特朗普政府似乎正在朝著這一方向發展，從過去相對被動地接受相關框架，逐漸轉向擴大合作，使“建設性戰略穩定關係”的框架更具積極性。

