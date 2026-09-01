李四川民調小草是關鍵？沈富雄點名這大咖出手

中評社台北9月26日電／2026年新北市長選情越趨白熱化，國民黨參選人李四川跟民進黨蘇巧慧呈現五五波局面。李四川將於10月4日舉辦大型造勢活動，現任新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜等大咖將站台。前“立委”沈富雄表示，如果把6%的小草的票拿掉的話，李四川是落後的。因此韓國瑜是國民黨相信的一個大咖，不打還好，這個牌一旦打了，就非得打響。



中時新聞報道，針對2026縣市長選戰，沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中覺得，新北市比較重要，新北國民黨選到今天這個樣子，實在是很可惜。李四川跟蘇巧慧是五五波，但是李四川這個民調裡頭有6%、7%左右是小草，因為新北一役，民眾黨主席黃國昌一直很有風度，願賭服輸，從頭到尾都是一貫的說法，沒有像民眾黨創黨主席柯文哲這樣翻來覆去，所以新北的小草沒有二心。



沈富雄接著表示，但若是把那6%的小草拿掉，李四川的民調是落後的。但是為什麼這麼嚴重，因為新北市是國民黨的執政市，你選到沒有小草就落後，這個何其嚴重。所以現在韓國瑜不得不來，韓國瑜是國民黨相信的一個大咖，你不打還好，這個牌一旦打了，就非得打響，這張牌打出去打不響，那以後更難了。所以要好好設計、好好做，學習民進黨，操盤的狠、操盤的毒，如果在這個時候還在假紳士，那就沒救了。