習特二會“台獨”議題上桌　郭正亮推測結局

9月24日，特朗普與習近平在白宮橢圓形辦公室進行交流。新華社 中評社台北9月26日電／中國國家主席習近平訪問華府，24日（美東時間）與美國總統特朗普在白宮舉行會談，敦促美方堅持“反對台獨”立場。對此，前“立委”郭正亮認為，基於選舉考慮，特朗普不太可能直接講“反對台獨”，但是可能會實質做到，這樣民進黨就很累了，因為140億美元軍購可能延緩，新的軍購也沒了。



美媒指出，這是習近平首次公開呼籲特朗普“反對台獨”，改變華府對台灣數十年來的立場。



中時新聞網報導，前“立委”郭正亮25日在《中天辣晚報》對此表示，美國不可能按照中方要的字句講，會自己創名詞。譬如特朗普若說對於兩岸和平解決方案美國都樂見，這樣就表示他沒有反對和平統一。



他分析，基於選舉考慮，特朗普不太可能直接講“反對台獨”，可是他會不會說不反對和平統一？這也是另外一種表達，且不會失分。美國大部分民眾在意的是和平解決，但是統或獨，美國民眾不是這麼瞭解，這叫政治措辭學。



他也提到，中方要求美國不能只講一中政策，而是要落實為行動，這才是重點。例如《紐約時報》日前報導台灣官員減少赴華盛頓、不要參加智庫活動。



他指出，現在大家普遍推論賴清德今年不可能去美國，因此沒有過境外交。八一七公報也一樣，今年底之前核准軍購是不可能了，現在是擔心已經買的軍購會不會不交貨？



郭正亮推測，特朗普不會表達跟過去政策明顯反轉的文字，但是可能會實質做到。光是這一點，民進黨就很累了，因為可能140億美元軍購延緩，新的軍購也沒了。至於已經成交的軍購是否無限延期？這是特朗普比較可能會做的事情。