中美元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵

當地時間9月25日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛同美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。新華社 中評社北京9月26日電／當地時間9月25日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛同美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。



習近平指出，這是我時隔11年再次到訪華盛頓，對美國進行國事訪問。這次訪問我們又豐富了中美關係定位的內涵，同意共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”，經貿領域也取得互惠互利的成果，將受到兩國人民和國際社會的歡迎。



習近平強調，中美關係的前途是光明的，這是歷史大勢。同時，通往光明的道路往往是曲折的，總會有各種困難和挑戰，這也符合事物發展的規律。我願同特朗普總統一道，以對歷史負責的勇氣和擔當，共同在中美關係發展史上寫下濃墨重彩的一筆。



特朗普表示，習近平主席此次對美國的國事訪問是一次富有建設性、非常成功的訪問。雙方就美中關係和重大國際地區問題深入溝通，取得很多積極成果，對兩國都有益。期待同習近平主席繼續保持密切溝通，共同引領美中關係發展。



茶敘之後，習近平和彭麗媛在特朗普和梅拉尼婭陪同下前往美國國家檔案館。兩國元首夫婦一同步入檔案館中央大廳，聽取對檔案館和主要陳列品的介紹。



習近平表示，檔案承載著先人的智慧，蘊含著對未來的啟迪。250年來，美國人民追尋美國夢，在北美大陸上建設了富強國家和美麗家園。中國人民繼承中華民族五千年文化傳統，在實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上不斷取得新成績。中國和美國是兩個各具特色的國家，儘管兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，但兩國人民對美好生活的嚮往是相通的。承認和尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑒，找到最大公約數，拉長合作清單，妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。