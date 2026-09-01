丁仁方：九合一選舉青年選票關鍵走向

丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電（作者 丁仁方）筆者在八月初於中評網指出，今年台灣九合一大選青年選民動向非常值得關注，目前看來有些關鍵走向已經出現，對今年大選某些縣市首長的勝負可能會有相當影響。



溯自去年民進黨當局推動大罷免，前後兩次32個罷免案全遭否決，當時許多藍營支持者認為這是對民進黨執政的全盤否定，有些評論甚至認為民進黨十多年的民意優勢已經結束，這些觀察目前看來失之“以全蓋偏”，流於“以結果論英雄”，沒掌握到大罷免的動員過程。



先不論大罷免每案在各自選區不同的動員狀況，光從“立委”罷免的整體動員來觀察，特別是高度動員的第一次24名“立委”罷免過程，正反雙方都全力拉票，出現一般罷免案少見的超高投票率。結果有7位“立委”其同意票數超過25%罷免門檻，顯示民進黨支持者動員成效頗高；另外，有7位“立委”所獲不同意票數甚至超過其當選“立委”的得票數，照罷免投票率推算，國民黨“立委”大概僅能動員原有七成不到的選票，多出來的三成主要還是來自白營支持者的積極參與。



支持罷免的深綠“青鳥”，以及反對罷免的白營“小草”都是以青年族群為主，在這次九合一大選重要性慢慢浮現，已經出現了“青鳥反撲”以及“小草算帳”兩大關鍵走向。罷免投票與一般選舉投票不同，選民冷漠及低投票率是其主要特色，要動員超過選舉總人數25%的門檻，需要投入極多的資源及人力，支持罷免的“青鳥”去年全力投入卻功虧一簣。今年台北市市長選舉民進黨提名“黑雄學院”創辦人沈伯洋，沈伯洋雖與青鳥立場並不完全一致，但國民黨候選人蔣萬安在各地成立後援會，



一些公開支持蔣萬安的企業、商家，都遭到“青鳥”點名出征抵制，形成一股拉抬“洋（沈伯洋）流”聲勢的“青鳥反撲”暗流。



“小草算帳”則凸顯出藍營高層對藍白合形勢的失准判斷。藍營高層似乎認為以民調高低決定候選人提名是藍白共識，國民黨讓出新竹市、嘉義市，對白營已經仁至義盡。新竹縣竹北市長提名藍白出現嚴重裂痕，民眾黨高層認定國民黨縣長候選人徐欣瑩違背承諾，大動作宣示嚴禁所有民眾黨黨員支持徐，甚至暗示許多支持者會票投民進黨候選人鄭朝方，面對這種柯文哲口中所稱“現在不解決問題，以後就會被問題解決”的危殆情勢，國民黨高層竟漠然以對。



藍營高層對藍白合算計的似只是眼下九合一大選的帳，但是白營高層及“小草”算的卻是過去大罷免全力支持藍營“立委”的“舊帳”，以及2028年二合一大選藍白合下架民進黨的“新帳”。“小草”潛藏的忿忿不平可能會以多種方式呈現，除了在新竹縣對徐欣瑩造成相當衝擊外，肯定還會有外溢效應，在其他縣市也會有不等的衝擊。



綜言之，今年九合一大選青年投票率應該會高於2022年，“青鳥反撲”及“小草算帳”會是兩個推波助瀾的重要暗流，藍營高層不應等閒視之。



（作者丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長）