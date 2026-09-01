快評：中美良性互動　涉台紅線沒有模糊空間

中評社快評/中國國家主席習近平同美國總統特朗普在白宮會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的；希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。這一表述延續了中方在台灣問題上的一貫立場，也再次向美方劃出清晰紅線：台灣問題沒有模糊空間。



從今年5月特朗普訪華期間雙方決定構建中美建設性戰略穩定關係，到9月習近平訪美實現兩國元首不到半年內的互訪，中美關係正進入一個新的調整期。雙方都表達了管控分歧、避免衝突、加強合作的意願。然而，建設性戰略穩定關係不能只停留在願景層面，必須有具體行動支撐。在諸多分歧中，台灣問題是最敏感、最核心的問題，直接關係到中美關係的政治基礎。



特朗普和美方其實很清楚中方在台灣問題上的立場和提醒所表達的意涵。中方反覆強調“反對台獨”、慎重處理台灣問題，並非外交辭令，而是對中美關係穩定發展的剛性要求。美方若一方面尋求與中國構建戰略穩定關係，另一方面卻在對台軍售、提升美台實質關係上不斷試探，必然會侵蝕互信，動搖雙邊關係的根基。



對台軍售是檢驗美方誠意的重要指標。既然中美都想構建建設性戰略穩定關係，美國就必須在台灣問題上做出正確選擇，切實約束自身行為，停止武裝台灣。



處理好涉台問題，是中美構建建設性戰略穩定關係的重要基礎，也是防範中美衝突的重要一環。

