張亞中：我為何走上弘揚關公文化之路

我不知道那句“武曲亞中義雲天”是否早已注定了什麼，但我知道，文化需要有人傳承，忠義需要有人實踐，兩岸和平也需要有人勇敢承擔。 中評社台北9月27日電（作者 張亞中）這次回到祖籍山西運城，出席第三十七屆關公文化旅遊節，與海內外關公文化的研究者、推動者及信眾相聚，對我而言，不只是一場文化盛會，更像是一次回到精神原鄉的尋根之旅。



活動期間，有一位大陸媒體記者好奇地問我：“你長期研究國際關係與政治學，也經常評論兩岸及國際問題，為什麼後來會走上弘揚關公文化的道路？”



這確實是一個值得回答的問題。



在一般人的理解中，國際關係與政治學研究的是國家權力、安全利益、外交戰略與制度競爭；關公文化似乎屬於歷史、宗教與民間信仰，兩者之間看來有一段距離。然而，在我心中，它們並不矛盾。國際政治處理的是國家之間如何相處，文化則回答一個民族如何認識自己；政治可以安排一時的秩序，文化卻能塑造長遠的人心。沒有文化作為根基，政治容易只剩權力與利益的計算；缺乏共同價值，社會與民族也很難建立持久的信任。



關公文化所彰顯的忠、義、仁、勇、信，不只是古人的道德理想，也可以為今日的政治與國際關係提供啟示。國家交往需要信義，政治人物需要忠於人民，面對強權需要勇氣，處理分歧需要仁厚，追求和平更需要有所為、有所不為的大義。從這個角度來看，弘揚關公文化並不是離開了我的專業，而是希望為冰冷的權力政治尋回一份道德與文化的根基。



人生有些道路，是自己選擇的；有些道路，卻仿彿早已在冥冥之中等待著我們。回顧自己近年來投入關公文化的推廣，既有源自血脈的鄉情，也有出於文化使命的自覺，更有一段難以用理性完全解釋、卻讓我深感敬畏的奇緣。



如果要回答這位朋友的問題，我想，可以從三個方面說起。



一、河東故里的一份鄉情



我的祖籍是山西運城，而運城正是關公故里。



中國人重視故鄉。故鄉不只是一個地理名詞，更是祖先生活過的地方，是血脈開始的源頭，也是遊子無論走得多遠，仍然會在心中不時回望的方向。



關公出生於河東解良，也就是今天運城市鹽湖區解州鎮。我祖籍地址街道的“官巷”也在今天的運城市鹽湖區。對全世界的華人而言，關公是忠義精神的象徵；對我來說，他又多了一層特殊的親切感——他是從我的祖籍故鄉走出來的歷史人物。



人對家鄉的英雄人物，總會有一種難以割捨的感情。這份感情未必需要刻意培養，它往往隱藏在血脈深處。每當我回到運城，走進解州關帝祖廟，看見古柏參天、殿宇巍峨，凝望關帝聖像莊嚴而立，心中總會升起一種既親切又敬畏的感受。



那不只是參拜一位歷史人物，也不只是走訪一處文化古蹟，更像是沿著祖先留下的足跡，重新尋找自己的根。



關公從河東走出，後來跨越地域、朝代與族群，從一位歷史人物成為億萬華人共同敬仰的文化象徵。他的根在運城，枝葉卻早已伸向整個中國，也伸向台灣及世界各地。身為一個祖籍運城的台灣人，我自然願意在這棵文化大樹之下，承擔一份澆灌與守護的責任。



這是我走上弘揚關公文化道路的第一個原因：對故鄉的感情，也是對故鄉英雄人物的敬意。

