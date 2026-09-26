美企向德方交付首架F-35戰鬥機

中評社北京9月26日電／據參考消息網引述德國《世界報》網站9月19日報導，在洛克希德-馬丁公司位於得克薩斯州沃思堡的大型廠區機庫內，首架為德國生產的F-35戰鬥機在黑、紅、金三色燈光中閃亮亮相。德國國防部長皮斯托裡烏斯18日專程抵達現場，親自接收這架飛機。他在演講一開始便說：“感謝這令人震撼的時刻。”



在其前任蘭布雷希特2022年12月簽署首份意向聲明不到4年後，洛克希德-馬丁公司和德國聯邦國防軍為總共35架F-35中的首架舉行了隆重的交付儀式。皮斯托裡烏斯稱，這一刻是“跨大西洋夥伴關係充滿力量的體現”。儘管存在諸多風險，德美兩國在軍備領域仍持續走近。這正是皮斯托裡烏斯此次為期數日的美國之行的核心信息。



德國是在烏克蘭戰爭背景下訂購F-35的，該項目也是德國1000億歐元國防特別基金資助的首批項目之一。這款戰機將取代現役“旋風”戰機，從而確保德國參與北約核共享的能力。18日交付的F-35及後續數月下線的同型飛機，將首先被運往阿肯色州，聯邦國防軍飛行員的培訓將於12月10日在那裡啟動。首批戰機將於2027年底在德國比歇爾基地具備作戰能力。



皮斯托裡烏斯說，F-35不僅將保障德國未來的核共享地位，還“將拓展我們保衛國家的能力”。該機型被視為當前市場上最先進的戰鬥機。它的隱形性能非常出色，可在敵方雷達無法探測的情況下突入敵方領空、摧毀防空系統並奪取制空權。皮斯托裡烏斯說：“我們以此展現抵禦侵略的決心。”這一表態針對俄羅斯。



採購F-35對德國而言也是在軍備政策方面邁出的重要一步。今年6月，總理默茨宣布退出與法國、西班牙聯合研發歐洲隱形戰機的“未來空中作戰系統”項目。該項目夭折的重要原因之一，是參與方空客與法國達索集團在研發主導權上爭執不下。當默茨宣布“未來空中作戰系統”項目終止時，許多人將其視為歐洲加強軍備自主目標遭遇的重挫。

