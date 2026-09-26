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武警第二機動總隊某支隊開展直升機飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-26 08:01:17
　　中評社北京9月26日電／解放軍報報導，日前，武警第二機動總隊某支隊開展直升機飛行訓練。

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