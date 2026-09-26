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巴基斯坦稱打擊阿富汗境內無人機設施
http://www.CRNTT.com   2026-09-26 08:02:37
　　中評社北京9月26日電／新華社報導，巴基斯坦新聞與廣播部長阿陶拉·塔拉爾24日在社交媒體上發文說，巴方對阿富汗境內10個用於發射和儲存無人機的地點實施了空襲。

　　另據法新社當天援引阿富汗南部坎大哈市居民的話報導說，當天聽到飛機聲後，又聽到巨大爆炸聲，看到市中心燃起大火。

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