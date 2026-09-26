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也門胡塞武裝稱襲擊沙特多處軍事目標
http://www.CRNTT.com   2026-09-26 08:03:19
　　中評社北京9月26日電／新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞24日說，該組織當天使用數十枚彈道導彈和無人機，對沙特阿拉伯西南部吉贊地區多處軍事目標發動大規模襲擊。

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