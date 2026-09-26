落實中美關係新定位　習近平指明方向

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。這是習近平和夫人彭麗媛同特朗普總統和夫人梅拉尼婭合影。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／跨越太平洋的又一次握手，舉世矚目。應美利堅合眾國總統特朗普邀請，國家主席習近平於9月23日至25日對美國進行國事訪問。從北京到華盛頓，兩國元首時隔不到半年再次會晤，為中美關係這艘大船領航掌舵。



據央視新聞報導，面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任。華盛頓之行，習近平主席同特朗普總統進行了坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引。



展現大國擔當 走出一條兩個大國的正確相處之道



白宮一樓的牆上，懸掛著中美兩國元首去年釜山會晤、今年5月北京會晤的照片。如今，歷史又定格下習近平主席在白宮出席特朗普總統舉行歡迎儀式的瞬間。



作為世界前兩大經濟體，中美兩國的戰略選擇影響世界歷史的演進方向。



特朗普總統今年5月訪問中國時，兩國元首一致同意構建中美建設性戰略穩定關係。習近平主席從四個維度闡釋這一新定位的核心要義——合作為主的積極穩定，競爭有度的良性穩定，分歧可控的常態穩定，和平可期的持久穩定。



這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所系。



在白宮歡迎儀式上的致辭中，習近平主席從加強溝通、真誠合作、和平共處三方面，為構建中美建設性戰略穩定關係明確前行方向、指出行動路徑。



當地時間9月25日上午，習近平主席和夫人彭麗媛同特朗普總統和夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。



中美關係承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。展望未來，習近平主席話語堅定——實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

