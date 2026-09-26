大熊貓平平福雙即將赴美　意味著什麼？

圖為大熊貓“福雙”。（成都大熊貓繁育研究基地供圖） 中評社北京9月26日電／大熊貓“平平”和“福雙”即將從成都大熊貓繁育研究基地啟程，落戶美國亞特蘭大動物園。



據央視新聞報導，中美大熊貓情緣歷史久遠，旅美大熊貓累計繁育成活17只幼崽，中美大熊貓保護合作取得一系列重要成果。



外交部發言人表示，新一輪中美大熊貓保護合作將為促進大熊貓健康福祉，推進全球生物多樣性保護和增進中美人民友誼作出新的貢獻。



一對大熊貓即將赴美，意味著什麼？



為什麼選擇“平平”和“福雙”？



成都大熊貓繁育研究基地副主任李明喜表示，我們挑選國際合作的大熊貓主要從以下四個方面考慮：



首先是年齡，我們既不能挑選太小的，這樣它的生活還沒有完全開始，自理能力也比較差，受到外界的影響因素也會比較多一些。當然我們也不能挑選年齡太老的，因為它要旅居十年，如果年齡太大，不利於它一直生活十年的時間，所以從年齡結構上來說，我們通常會選擇4到6歲年齡段的熊貓。



其次是遺傳結構，這兩只熊貓承載著中美兩國人民的美好願望，我們希望它們能夠在那裡開枝散葉，最好是抱幾個崽，一家回來。



第三方面是健康，送出去的開展合作的這兩只大熊貓要健健康康，要有活力，能夠在新的地方，開啟一段十年的生活。



最後一方面是性格，性格要溫順，最好相互能夠看對眼，能夠彼此喜歡，將來能夠參與自然的繁殖。



出發前兩只大熊貓做了哪些準備？



李明喜說：“兩只大熊貓即將啟程，在離境之前我們會把它封閉到一個環境裡，避免外界的因素，特別是疾病對它構成一些潛在傷害。在這個封閉的環境中，我們有固定的人員去照顧，這些固定的飼養員與它們生活起居都在一起的，飼養員的飲食起居，一日三餐也有專人給他們配送。”