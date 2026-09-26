通航換解封　美伊被曝探討階段性協議

這是6月20日拍攝的霍爾木茲海峽（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／伊朗外交部長阿拉格齊24日在聯合國大會一般性辯論期間對媒體說，伊朗方面已向美國遞交一份新的談判草案，將“重開”霍爾木茲海峽並重啟談判。



據新華社報導，另有知情人士告訴路透社，美伊談判代表正在紐約探討階段性協議，內容包括伊朗“重開”霍爾木茲海峽，以換取美國解除對伊經濟封鎖。



阿拉格齊拒絕透露草案具體內容，只表示談判條件無外乎雙方6月所達成諒解備忘錄中的內容。



美伊6月中旬達成一份諒解備忘錄，但備忘錄生效不久便遭破壞。伊朗在備忘錄中提出要求解除對伊海上封鎖和制裁以及解凍伊朗海外資產等。



美國有線電視新聞網記者就阿拉格齊表態向白宮求證，一名白宮官員回應稱，美伊雙方“正經由斡旋方開展積極、富有建設性的討論”。這名官員還稱，美國在談判中“占據優勢，不急於達成協議”。



阿拉格齊對媒體表示，伊方正等待美方的回應。伊方不急於達成協議，但認為美方接受草案、在11月美國國會中期選舉前重啟談判是更好的選擇。



據路透社報導，美伊談判面臨的最大障礙是雙方都不願意先讓步。美國試圖通過施壓讓伊朗作出妥協，伊朗則希望美方先減少對伊朗的壓力。



按一名伊朗高級官員的說法，目前最可行的方法是美伊達成一份階段性協議，伊方允許霍爾木茲海峽通航，以換取美方解除對伊經濟封鎖。這名伊朗官員在聯大間隙告訴路透社記者：“向前推進的方法是分階段解決危機，首先是結束封鎖和重開霍爾木茲海峽。”



巴林外交大臣扎耶尼24日在聯大宣讀一份由大約80個國家聯合簽署的聲明，呼籲伊朗立即“重開”霍爾木茲海峽。



按伊朗官員的說法，伊方尋求經由外交途徑化解衝突的同時，也在為美國可能重啟戰事做準備。由於美方提出不少苛刻要求，雙方以外交方式化解衝突的可能性“非常小”。



在美國福克斯新聞頻道24日播出的專訪中，伊朗總統佩澤希齊揚表示，在戰事爆發前，伊朗並未封鎖霍爾木茲海峽，但“由於以色列煽動，他們（美國）把戰事強加於我們”，“應由美國決定是否結束戰事”。