30金！中國泳軍創紀錄　張展碩成七金王

9月25日，張展碩展示自己本屆亞運會獲得的獎牌。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／愛知•名古屋亞運會游泳比賽於25日收官。



據新華社報導，中國隊收穫30金13銀11銅，名列該項目金牌榜、獎牌榜首位，金牌數創中國游泳隊單屆亞運會歷史新高。張展碩在男子400米自由泳決賽中再破賽會紀錄，加冕“七金王”；中國姑娘們在女子4X100米混合泳接力中打破賽會紀錄，奪下收官的珍貴一金。



張展碩以3分41秒28刷新男子400米自由泳亞運會紀錄，費立緯以3分45秒78獲銅牌。日本選手今福和志獲得銀牌。



19歲的張展碩在本屆亞運會中超過了杭州亞運會“六金王”張雨霏，成為單屆亞運會奪金最多的中國游泳運動員，並追平了單屆亞運會個人奪金數紀錄，該紀錄曾由朝鮮射擊選手徐吉山獨自保持了44年。



張展碩賽後表示，這是一個很完美的收官，但還是要正視差距，“因為亞運會不是我的最終目標”。他說：“自己當然也很高興能拿到這7枚金牌，接下來我也會將這7枚金牌化為更大的動力。”



在最後一個項目——女子4X100米混合泳接力中，本屆亞運會手握個人兩金並打破亞洲紀錄的彭旭瑋第一棒出發，儘管一開始稍慢於韓國選手，但隨後她反超至第一。唐錢婷繼續擴大優勢，到第三棒張雨霏、第四棒餘依婷，中國隊優勢已十分明顯，最終以3分54秒55刷新賽會紀錄奪冠。日、韓分列二、三位。



女子50米蝶泳決賽中，亞洲紀錄保持者張雨霏以25秒41奪冠，吳卿風奪得銀牌，日本名將池江璃花子獲銅牌。



男子50米蛙泳決賽，該項目亞洲紀錄保持者覃海洋以26秒68將金牌收入囊中。面對24日剛創造200米蛙泳世界紀錄的日本選手大橋信，中國小將劉俊傑頂住壓力獲得銀牌，大橋信獲得銅牌。



在女子800米自由泳決賽中，該項目亞洲紀錄保持者李冰潔以8分24秒02奪冠，新加坡選手顔欣慧和日本選手梶本一花分獲銀牌、銅牌。



在男子200米蝶泳決賽中，中國台北隊選手王冠閎奪得金牌，這也是中國台北隊在本屆亞運會上的首枚游泳獎牌。中國隊選手徐放奪得銀牌，韓國選手金旻燮獲得銅牌。