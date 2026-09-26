17歲成亞洲女飛人　陳妤頡初生牛犢已成虎

中國選手陳妤頡以11秒06的成績奪得冠軍並打破亞運會紀錄。此圖為陳妤頡在比賽後慶祝。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／杭州亞運會擔任傳遞火炬的14歲小姑娘，在3年後的名古屋亞運會田徑賽場上已成為最閃耀的明星之一。



據人民日報報導，當地時間9月25日晚進行的本屆亞運會女子100米決賽中，17歲的陳妤頡以11秒06的成績率先撞線，名古屋市瑞穗公園陸上競技場就此見證新一位亞洲女飛人誕生。



“我要用自己初生牛犢不怕虎的這股勁兒去衝擊對手！”這是陳妤頡首次以運動員的身份參加亞運會，儘管11秒08的個人最好成績在所有選手中高居第二位，但她賽前對亞運會的展望並非危言聳聽，新加坡的亞運冠軍佩雷拉、巴林名將奧迪昂等等都是爭冠路上的強勁對手。



為盡可能保存體力，在24日晚的預賽和25日傍晚的半決賽中，陳妤頡都在確保晉級的情況下未使出全力衝刺。



25日晚10時10分，能夠容納數萬人的體育場屏息凝視，發令槍打破沉寂，位於第五道的陳妤頡在起跑階段就建立優勢，一路領先衝過終點。11秒06！她的奪冠成績也大幅提升了11秒15的原亞運會紀錄。



在自己並不長的職業生涯中，這枚亞運會金牌成為了她琳琅滿目的“榮譽庫”中的最新收藏。儘管衹有17歲，但陳妤頡已代表中國隊征戰了2025年東京世錦賽和兩屆世界接力賽，目前保有女子100米的亞洲青年紀錄和女子100米、200米的亞洲少年紀錄，並在去年全運會中奪得了女子100米、200米的雙冠王。



“這枚金牌是我年底18歲生日時最好的成人禮！”在賽場上，陳妤頡的比賽氣質和大將風範堪比經驗豐富的名將。



走下賽道，她的身上馬上又充滿了活潑、俏皮的青春氣息。年齡最小、成績出眾，也讓她收穫了“小孩姐”的綽號。“這個稱呼來自大家對我的喜愛，”陳妤頡說，“但我相信，隨著祖國的不斷發展，各行各業都會出現自己的‘小孩哥’、‘小孩姐’。”



奪冠之後，陳妤頡也只給自己本屆亞運會打了60分，因為隨後還有女子200米和女子4×100米接力兩個項目在等待著她。本場之後，“初生牛犢”已經化為猛虎，繼續在跑道上勇猛奔馳。