尊重公平對等　中美共建建設性戰略穩定關係

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。歡迎儀式結束後，兩國元首夫婦移步白宮橢圓形辦公室，進行親切友好的交流。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／習近平主席圓滿結束對美國的國事訪問。此次訪美期間，兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。



據央視新聞報導，這一新定位有哪些深意？中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長刁大明表示：“在此次歷史性、里程碑意義的訪問中，中美兩國領導人進一步豐富了5月份元首會晤達成的中美關係新定位的內涵，共同構建‘基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係’。”



新定位的內涵，尊重、公平、對等，是與中方在處理中美關係中一貫堅持的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則一脈相承的。既是對以往原則的繼承，也是對歷史經驗的發揚，更是新時代中美正確相處之道的持續發展。



“尊重”是前提，意味著尊重彼此社會制度、發展道路和核心利益，延續中美三個聯合公報的精神；



“公平”是價值追求，內嵌於中國倡導的新型國際關係之中，既體現為國際關係的公平正義，也表現為維護國際法和國際秩序的公平；



“對等”則是對等互惠與權利義務平衡，強調在國際交往中的地位平等、利益兼顧，不是一方獨享權利而另一方獨擔義務。



尊重、公平、對等的內涵，有助於中美雙方持續推進建設性戰略穩定關係的新定位，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。



尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係為中美關係注入穩定性與確定性：以尊重管控分歧，以公平塑造秩序，以對等實現互惠。堅持並持續發展建設性戰略穩定關係，就是中美兩個大國尋求正確相處之道，既造福兩國人民，也為當今世界提供確定性和穩定錨。