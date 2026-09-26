特朗普高規格國宴招待習近平　盡顯外交巧思

當地時間9月24日晚，美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭為中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在白宮舉行歡迎國宴。這是兩國元首夫婦合影。（新華社圖片） 中評社北京9月26日電／美國科技巨頭與中美元首同桌，中式元素點綴服裝、花卉與菜肴。美國總統特朗普在白宮為中國國家主席習近平舉行國宴，不僅雲集政商名流，席間安排也處處盡顯外交巧思。



據聯合早報報導，美東時間9月24日晚，特朗普與夫人梅拉尼婭在白宮東廳設宴，款待習近平與夫人彭麗媛。



根據白宮公布的賓客名單，出席國宴的美方高官包括副總統萬斯、國務卿魯比奧、財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格裡爾等。



與會的美國科技、商界陣容同樣強大。特斯拉首席執行官馬斯克、英偉達首席執行官黃仁勛、超威半導體首席執行官蘇姿豐，以及蘋果董事會主席庫克更與兩國元首同坐主桌。黃仁勛與蘇姿豐的配偶也在主桌之列。



這些企業均與中國市場關係密切。馬斯克、黃仁勛和庫克今年5月隨特朗普訪華時，也曾出席在北京人民大會堂舉行的國宴。



逾130名賓客中，僅約19人來自中國代表團，主要都是中國官員，包括中共政治局常委蔡奇、外長王毅、副總理何立峰、發改委主任鄭栅潔、財長藍佛安和商務部長王文濤等。



國宴上，習近平身穿黑色中山裝，在西方則常被稱為“毛裝”；特朗普以西式晚禮服亮相。彭麗媛選擇“中國紅”中式立領長禮服，配以雙串白色珍珠項鏈；梅拉尼婭則以白色大蝴蝶結襯衫搭配黑色牡丹紋錦緞長褲。



據美國《紐約郵報》報導，梅拉尼婭的長褲出自杜嘉班納，面料帶有淡雅的牡丹花紋。牡丹在中國傳統文化中常被賦予富貴、繁榮等寓意。



特朗普長女伊萬卡當天稍早出席白宮歡迎儀式時，則身穿中國設計師郭培設計的蛋殼藍連衣裙和銀色刺綉外套。