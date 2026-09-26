社評：中美延續密集元首外交勢頭是最大成功

兩位領袖密集外交為中美關係保持相對穩定掌舵領航 新華圖

中評社華盛頓9月25日電／中國國家主席習近平剛結束對美國的國事訪問，美國輿論界尚在糾結此訪有什麼具體成果，分歧是否得到解決。我們認為，兩國元首同意今年再會兩次，是此訪成功的重大標誌。在中美關係暗流湧動的現實之下，兩國能夠延續密集元首外交的勢頭，這就是最大的成果。兩國領導人保持密切的關係，是成功管理中美關係的關鍵。



外界本來就沒有期待此訪能在熱點問題上取得“重大突破”。人們更關注的是，中美能否維持目前相對穩定的關係？從訪問中透露的訊號看，中美關係的相對穩定至少可以維持到明年初乃至更長的時間。因為雙方同意先延長“貿易休戰”協議至明年1月10日，以爭取時間達成更好的協議。



中美兩國為了管控競爭、維持穩定、避免衝突，在今年5月北京峰會時達成了“中美建設性戰略穩定關係”的共識。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。儘管雙方對於“戰略穩定”內涵的理解不盡相同，但中方對保持對美關係穩定的必要性和可能性的認識是務實的，為此提出的“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”的目標是可行的。



時隔北京峰會僅四個多月就舉行華府峰會，主要是想通過元首外交，穩固“中美建設性戰略穩定關係”的框架，並且豐富其內涵。雙方做到了：中美雙方達成新的共識——要共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。



過去幾年，在美國對華競爭咄咄逼人的姿勢之下，中方對美關係的最大關切是－－美國不尊重中國。從去年10月份開始，特朗普政府明顯調整了對華政策的姿態與手法，雙方得以在更加尊重、公平、對等的基礎上處理高度緊張的關係。當然，這也得益於中方在“貿易戰”、“科技戰”中表現出的驚人韌性與堅強實力－－衹有對稱的實力，才有對等的談判，取得平衡的結果。