“尊重公平對等”對中美關係發展具有引領性

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。歡迎儀式結束後，兩國元首夫婦移步白宮橢圓形辦公室，進行親切友好的交流。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／習近平主席圓滿結束對美國的國事訪問。此次訪美期間，兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。



據央視新聞報導，專家表示，“尊重、公平、對等”對於下一步中美關係的發展具有引領性。



中國國際問題研究院研究員阮宗澤認為：“用尊重、公平、對等來定義、表述現在最新的中美關係，我覺得體現了與時俱進的原則。這6個字言簡意賅。它是基於建立在之前中美關係其他一些理念的檢驗。我們對中美關係是動態總結描述，所以尊重、公平、對等，我覺得具有對中美關係的總結，同時又是升華。”



這三個詞它所代表的內涵也是非常豐富，而且對於下一步中美關係的發展具有引領性。現在，我們在探索新時代大國能不能找到一條正確的相處之道，這是中方不斷地和美方在對表、在討論，而且不斷賦予中美關係一些新的內涵。這可以看作是中美關係的發展和生命力所在。



形勢在變化，表述也有相應一些調整，但精神都在圍繞強調雙方的“尊重”“公平”和“對等”基礎上延展。我覺得這是這次中美關係強調這6個字尊重、公平、對等的含義、背景和必要性所在。