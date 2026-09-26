邵育群：中美關係新定位元年　韌性超乎想象

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社資料圖） 中評社香港9月26日電（記者 郭至君）美東時間9月24日上午，中國國家主席習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談，兩國元首半年內實現互訪，意義深遠重大。上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群接受中評社記者採訪時解析了特朗普超高規格接待習主席訪美的意涵，指出雙方旨在通過頻繁元首互動穩定中美關係，開創大國相處新範式。



邵育群是復旦大學法學博士，現任上海國際問題研究院台港澳研究所所長，主要研究中美關係和台灣問題，是該領域的資深專家。



邵育群表示，特朗普總統以超高規格接待習主席訪美，體現了其對中美關係穩定及個人對雙邊關係的高度重視，此舉既是對此前5月訪華受到高規格接待的對等回報，也凸顯了此次時隔十多年習主席對美國國事訪問的特殊性，可以或是一種雙重重視。“結合今年計劃進行的四次元首會晤，雙方意在通過高頻互動穩住中美關係的總體局面，服務於各自國內議程並改善雙邊關係。”她說。



針對會晤是否助力特朗普中期選舉的疑問，邵育群分析認為其直接利好有限，且從歷史來看，執政黨在中期選舉中失去國會多數席位符合規律。特朗普的支持率雖有波動，但有一批“鐵杆粉絲”，因此其核心基本盤依然堅定，未受顯著影響。另外，中方購買農產品、能源及波音飛機等措施雖有助於緩和美國通脹，但相較於美國與加拿大現在如火如荼的貿易戰對其國內農業州的衝擊，並不能簡單直接地將中美元首峰會與特朗普中期選舉紅利掛鈎。“歷史上，除特殊事件比如9.11外，執政黨在中期選舉中丟失國會席位屬正常現象，即便共和黨失去眾議院，只要控制參議院，整體局勢仍可控。”她說。



邵育群認為，本次中美元首峰會在人文交流、人工智能及軍事溝通等領域有不少亮點。首先是人文交流方面，兩只新大熊貓將前往亞特蘭大，響應美國民眾對此前大熊貓回國的惋惜之情，增進民間友好。另外，繼“5年5萬”倡議提前完成後，新增“5年10萬”美國青少年來華計劃，鑒於年輕一代通過社交媒體等非傳統管道對華認知更為積極，實地走訪將有助於糾正偏見，促進長遠理解。“習近平主席在華盛頓白宮歡迎儀式上明確表示雙方可以增加直航航班，這便利了人員往來，也是很有幫助的。”她說。

