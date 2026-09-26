高市尋求盡快與特朗普通話獲取美中會談信息

1月26日，在日本東京，日本首相、執政黨自民黨總裁高市早苗在黨首辯論會上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／首相高市早苗尋求盡快與美國總統特朗普通電話，以獲取美中兩國元首會談信息。



聯合早報援引日本共同社報導稱，日本政府正在尋求盡快實現高市早苗與特朗普的電話會談，以收集相關信息。



中國國家主席習近平本周訪美致辭提及二戰歷史，並說：“80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者。“



高市早苗對此在官邸說：“日美已經實現和解，如今是以非常牢固的紐帶相連、彼此信賴的盟友關係。”



共同社也報導，日本此前一直警惕，如果特朗普在與中國大陸的交涉中，傾向作出諸如停止對台軍售等判斷，可能會對印度太平洋地區的安全保障造成影響。因此，日美首腦趕在美中首腦會談前，就對華政策進行了協調。



報導稱，在美中會談成果公布內容有限的情況下，日本官房長官木原稔星期五在記者會上說“高度關注事態發展”，並強調：“重要的是美中關係要對包括日本在內的國際社會的穩定有益。”



對於習近平在致辭中提及二戰時中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者，木原在記者會上說：“我國堅持走和平國家道路，這一點完全沒有改變。”



此外，日本政府內部也對特朗普似乎為配合習近平而罕見提及二戰時美中曾是盟友的發言感到困惑。日本外交當局人士說：“希望分析美中會談內容，並與美方進行溝通。越快越好。”



特朗普在24日舉行的歡迎儀式上也提及二戰歷史。特朗普說：“縱觀歷史，對共同利益的追求，把我們兩個國家的人民聯繫在一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，甚至讓我們兩國在第二次世界大戰當中成為盟友，取得成功。勇敢的美國飛行員自願來到了中國，為中國的存亡而戰，成為傳奇的、非凡的飛虎隊。”