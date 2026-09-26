能源價格考驗供暖季　歐盟會放鬆對俄制裁？

美國成品油零售價格信息服務機構“汽油夥伴”公司9月4日發布的數據顯示，全美平均柴油零售價格3日創下歷史新高，突破2022年6月的紀錄。這是9月4日在美國紐約一處加油站拍攝的柴油價格牌。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／近期，歐洲多國汽油和柴油價格大幅上漲。歐盟統計局近日發布的統計數據顯示，8月份歐盟機動車汽油、柴油和潤滑油價格延續此前上漲態勢。



據央視新聞報導，統計數據顯示，今年6月至8月，歐盟機動車汽、柴油和潤滑油的價格均保持上漲態勢，同比分別上漲13.7%、16.9%和23.8%。進入9月，燃油價格上漲的趨勢並沒有減弱。德國和法國柴油價格突破每升2.4歐元，希臘、葡萄牙等國95號汽油價格逼近每升2.2歐元。



保加利亞原經濟和能源部副部長庫尤姆奇耶夫指出：“一是美國、以色列和伊朗的戰爭導致霍爾木茲海峽通行受阻，第二個原因是也門胡塞武裝對紅海另一個海峽的控制，當然還有俄烏衝突的影響。”



通常情況下，歐洲的汽油要比柴油價格更高。但最近兩者的價格出現倒掛。對此，專家表示，中東是歐洲柴油的主要來源之一，霍爾木茲海峽通行受阻致歐洲柴油進口價格飆升。



另一方面，近期烏克蘭加大了對俄羅斯煉油基礎設施的打擊力度，俄羅斯已宣布柴油出口禁令延長至9月底。而歐盟對俄實施的能源禁令也使歐盟失去了獲取低價燃油供應的渠道，歐盟境內煉油廠則因原材料短缺而產能不足。



另外，今年歐洲天然氣市場價格同樣出現明顯上漲。9月初，歐洲基準天然氣價格一度升至每兆瓦時75歐元左右，較去年同期上漲一倍以上。



專家表示，能源價格的上漲將直接影響電價和交通運輸，並傳導到食品百貨和工業原材料等商品，最終將影響到各行各業，推高通貨膨脹。



庫尤姆奇耶夫說：“歐盟能做的應該是放鬆對俄羅斯的制裁，燃油供應不足已經不能滿足歐洲的需要。如果伊朗的戰事無法停止，也門胡塞武裝的軍事行動持續，歐洲將處於非常危險的境地。”



眼下，冬季取暖季即將來臨。專家表示，如果歐洲燃料的價格上漲趨勢無法得到遏制，那麼歐洲民眾恐怕又將度過一個寒冷且難熬的冬天。