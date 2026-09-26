世界技能大賽：拼到最後　全是手搓硬實力

9月25日，選手在世界技能大賽參加車身修理項目比賽。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／被譽為“世界技能奧林匹克”的世界技能大賽正在上海舉行，不少觀眾與專業人士來到現場觀摩選手競賽。



據央視新聞報導，人們發現，與體育運動會不同，技能大賽的競技項目與我們的生活息息相關：這裡有家具製作、烹飪、軟件測試，還有酒店服務、軌道車輛技術、無人機系統……



工業機械、網絡安全、3D數字遊戲藝術項目究竟考驗選手哪些能力？又如何選擇最終的優勝者？



工業機械：一人包攬一條生產線



比賽設置機械加工、焊接、操作維護、機械裝配四大模塊，選手要輪番完成車削、銑削、焊接、鉗工、裝配、調試、故障排查——一條生產線上的活兒，一個人全包。



本屆世賽工業機械項目賽事經理克雷格•布拉澤爾自2010年起深度參與世界技能大賽，並多次擔任工業機械項目賽事主管，負責制定賽題、裁判管理、評分體系等。他說，最終獲勝的選手往往是犯錯最少的人。每個人都會犯錯，但那些犯了錯誤後能夠及時總結經驗、找到解決辦法，並繼續前進完成產品的選手，才是最終的贏家。他希望通過世賽讓更多年輕人瞭解工業機械項目，這是一個充滿著變化與魅力的行業！



網絡安全：能守能攻還能救



網絡安全項目首席專家喬治•羅姆尼來自愛爾蘭，是語音技術專家。



他介紹，該項目為雙人組隊參賽，考驗全方位守護網絡與數據安全的能力。選手既要會“守”——搭建安全防護體系、修復系統漏洞；也要會“攻”——模擬黑客攻擊，主動排查隱患；還要會“救”——安全事件發生後快速取證、應急恢復。



3D數字遊戲藝術：創意與精度的比拼



3D數字遊戲藝術屬於創意藝術與時尚大類，參賽者都是3D藝術家、遊戲美術師。項目技能競賽經理阿爾文•塞巴斯蒂安•胡是全球該項目核心專家之一。他說，選手需要設計並製作各類視覺素材，使全部內容形成統一連貫、具有沉浸感的效果，對打造鮮活的虛擬世界、為玩家帶來有吸引力的視覺體驗至關重要。



加拿大國家隊數控銑項目首席專家尤爾根•希爾霍爾澤表示：技能對我們的未來至關重要——是所有國家的未來。我們需要掌握專業技能的人才，沒有這些技能人才，一切都不可能運轉起來。這個星球，不僅需要律師和銀行家，還需要那些動手實踐的人。