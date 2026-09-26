統俄黨贏得國家杜馬349席　普京大獲全勝

2025年11月27日，在吉爾吉斯斯坦比什凱克，俄羅斯總統普京在集安組織集體安全理事會會議上發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／俄羅斯中央選舉委員會（中選委）主席帕姆菲洛娃25日公布第九屆國家杜馬（議會下院）選舉結果，支持普京的執政黨統一俄羅斯黨（統俄黨）贏得349個席位，獲得“憲法多數”地位。據悉，該規模超過2016年創下的343席的紀錄。



據新華社報導，帕姆菲洛娃說，根據統計數據，俄羅斯聯邦共產黨獲得37席，位居第二；俄羅斯自由民主黨獲得23席，位列第三；新人黨和公正俄羅斯黨分別獲得19席和17席。此外，祖國黨獲得1席，另有4名獨立候選人獲得4席



帕姆菲洛娃還說，本屆選舉中，共有46名參與特別軍事行動的人員成為議員，其中41人來自統俄黨。



俄羅斯第九屆國家杜馬選舉18日至20日舉行。國家杜馬是俄常設立法機構，由450名代表組成。據介紹，本屆選舉席位設置延續傳統模式，450個國家杜馬議席中，225席依據政黨名單按比例分配，剩餘225席通過全國單席位選區以相對多數投票制產生。



這是自2022年俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動以來的首次議會選舉。克里姆林宮發言人佩斯科夫在記者會上說：“這當然表明，俄羅斯社會圍繞國家元首的凝聚力達到了最高水平。”