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普京：俄方樂見中美元首會晤
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2026-09-26 10:40:41
5月20日晚，俄羅斯總統普京結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。（新華社資料圖片）
中評社北京9月26日電／當地時間25日，俄羅斯總統普京在回答媒體提問時表示，俄方樂見中美元首會晤。
據央視新聞報導，俄羅斯總統普京表示：“我們歡迎美國與中國之間的對話，因為這是世界上兩個最大的經濟體。兩國如何以及達成何種協議，將對全球經濟產生影響，也將對我們的經濟產生影響。因此，中美達成的任何具有積極意義的協議，我們都是歡迎的。”
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