伊朗向美方提出七日內重開霍爾木茲海峽計劃

9月25日，伊朗外長阿拉格齊在紐約聯合國總部舉行的記者會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月26日電／伊朗外長阿拉格齊25日稱，伊朗已通過卡塔爾向美國轉達一個重新開放霍爾木茲海峽的計劃，如果美方據此採取必要行動，霍爾木茲海峽可以在七日內重新開放，恢復正常海運。



據新華社報導，阿拉格齊在紐約聯合國總部舉行的記者會上宣布這一消息。他說，自美國接受計劃之日起開始計時。計劃所要求的美方行動大概需要四到五日落實，因此從美國接受計劃的第六日開始，霍爾木茲海峽就可以重新開放。第七日，伊美可以就最終協議開啟談判。



阿拉格齊說，計劃要求的美方行動不是新條件，而是6月簽署的美伊諒解備忘錄中美方已經承諾的內容。如果美方真正希望重開霍爾木茲海峽，只需接受這一計劃，霍爾木茲海峽七日內就可以重新開放。現在是美國做出選擇的時候了。



阿拉格齊還表示，伊朗不接受脅迫、威脅、恐嚇，更不會在壓力下交出自己的主權。



美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事行動，伊朗對美以在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。相關方於北京時間4月8日達成臨時停火。北京時間6月18日，美國和伊朗宣布遠程簽署諒解備忘錄。但之後，美伊之間的軍事互襲並未停止，霍爾木茲海峽通航依然受阻。