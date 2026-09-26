吳心伯：習特會讓全球市場吃“定心丸”

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯（中評社資料圖） 中評社香港9月27日電（記者 郭至君）復旦大學國際問題研究院院長吳心伯9月25日接受中評社記者採訪，就習近平主席國事訪問美國對中美關係和世界的影響進行解讀。吳心伯說，此次訪問具有承上啟下的作用，也為全球市場吃了“定心丸”，中美關係越穩定，則越有利於世界經濟及國際地區熱點問題的降溫與解決。



吳心伯是復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任，是中國外交、中美關係和亞太安全方面的知名學者。



吳心伯說，特朗普此次以空前高規格接待習近平主席，主要基於私人關係與公共政治利益的雙重考慮。個人關係層面，特朗普一直強調對習近平主席的尊敬與欽佩，雙方建立了深厚友誼，白宮歡迎晚宴及活動中，特朗普攜全家三代出席，直觀體現了這種良好的個人關係。公共政治層面，一是在美國中期選舉前，特朗普急需展示對華外交的成功場景，對華關係是其外交亮點，中國購買美國大豆、能源產品及波音飛機等舉措，直接利好共和黨在農業州等地的選情。二是面對伊朗問題上的進退兩難，美方希望中方在和解方面發揮更積極的建設性作用。“美方極力營造成功處理中美關係的敘事，於公於私均高度重視此次訪問。”吳心伯表示。



吳心伯認為，本次會晤在多個領域達成實質性進展、共識。一是經貿領域。繼紐約談判達成共識後，雙方在貿易等領域預計將宣布更多具體進展。二是務實合作。包括在人工智能方面建立政府間對話及風險通報機制，作為長期合作的起點，共同應對AI風險。在人文與軍事交流方面，雙方同意增進兩軍高層交往，中方提出“5年10萬”留學生倡議，改善人文交流條件等。三是元首外交機制化。11月和12月中美各自的主場外交活動雙方領導人均將出席，這意味著一年內將有4場元首會晤，創下中美交往歷史紀錄，釋放積極信號。四是國際和地區問題。雙方圍繞伊朗、俄烏、朝鮮半島等熱點加強溝通協調，推動局勢降溫及相關方對話。



“特朗普毫不掩飾與金正恩重修舊好的願望，意圖延續第一任期未竟的半島和平協議進程。中方歡迎一切有利於半島局勢穩定及推動對話的舉動，並願意憑借中朝密切關係發揮建設性作用。”吳心伯告訴中評社記者。

