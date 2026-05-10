李振廣：美方處理台灣問題仍須看行動

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月27日電（記者 王教仁）有關日前中美元首會晤涉台新論述，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣26日接受中評社採訪表示，“台獨”是最可能導致中美迎頭相撞的問題，美方若明確反對“台獨”，中美戰略合作基礎將更加穩定。



李振廣現任北京聯合大學台灣研究院院長、研究員，長期研究美國外交、台灣問題與兩岸關係。



習近平主席在此次中美元首會晤中強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



李振廣分析，經過兩國圍繞台灣問題的持續溝通，美方已經更加清楚地認識到台灣問題對中美關係的重要性。特朗普在5月北京會晤後曾明確表示不支持“台獨”，其中已經蘊含反對“台獨”的意涵。此次中方進一步要求美方堅持反對“台獨”的正確立場，體現了中方推動美方將有關認識落實為清晰政策和實際行動的要求。



李振廣指出，“台獨”不僅破壞台海和平穩定，也會嚴重衝擊中美關係，是最可能導致兩國迎頭相撞的問題。如果美方能夠明確反對“台獨”，中美關係中最大的風險之一就能得到有效管控，雙方處理其他分歧也將擁有更穩定的政治基礎，中美關係才能“開大門、走大路”。



對於美方是否會作出進一步回應，李振廣表示，目前尚未看到美方公開接受由“不支持台獨”轉向“反對台獨”，但美方也沒有公開拒絕中方提出的要求。在他看來，特朗普此前有關表態已經顯示其瞭解中方立場，不過美國國內政治環境複雜，其對台政策最終如何變化，仍需觀察後續行動和政策走向。



李振廣分析，美國對台政策當前呈現兩種動向並存。一方面，特朗普表達不支持“台獨”的立場，並在對台軍售問題上展現一定政策調整；另一方面，美國國會、美國在台協會及部分安全部門仍在推動美台軍事合作，在無人機、人員訓練等方面不斷製造消極因素。這表明美國對台政策並非鐵板一塊，總統的政策意圖與部分政治、安全力量的實際操作之間存在落差。

