賽考斯：習主席國宴上叫出我名字　特別激動

8月27日，“賽考斯”在鄭州新鄭國際機場接受媒體採訪。（新華社資料圖片） 中評社北京9月26日電／當地時間9月24日晚，國家主席習近平出席美國總統特朗普舉行的歡迎國宴，在致辭時講述了賽考斯和殷玉珍的故事。



據央視新聞報導，20多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱葱葱的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。



這兩天，賽考斯在接受總台記者採訪時說：“聽到習主席在國宴上叫出我的名字，特別激動。”賽考斯說，習主席提到的不是“一位美國老師”，而是他的全名，那一刻自己幾乎不敢相信。



在賽考斯看來，習主席邀請十萬美國學生赴華交流學習，是中美關係的積極信號，一個普通老師被點名的故事也許上不了熱搜，但它提醒人們：中美之間真正需要的，是把這些能拉近彼此的故事，好好講一講。



在接受總台記者專訪時他表示，上個月來中國的經歷，讓他真切感受到中國人民撲面而來的善意。在他看來，他與殷玉珍的治沙故事之所以引發廣泛共鳴，源於中國人的善意。10月中旬，賽考斯將和殷玉珍一同前往意大利羅馬，出席聯合國防沙治沙會議，繼續分享兩人攜手治沙的故事。



賽考斯表示，期待這份跨越國界的綠色情誼，能夠進一步推動中美人文交流，讓更多人看見合作帶來的力量。