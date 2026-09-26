韓正出席全球發展倡議五周年高級別對話會

當地時間9月25日，國家副主席韓正在紐約出席由中方主辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，宣讀習近平主席賀信並致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月26日電／當地時間9月25日，國家副主席韓正在紐約聯合國總部出席由中方主辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，宣讀習近平主席賀信並致辭。



韓正指出，2021年9月，習近平主席在第76屆聯合國大會上提出全球發展倡議。5年來，在習近平主席親自推動和各方共同努力下，全球發展倡議從中方理念主張轉化為國際共同行動，強化了發展優先的國際共識，推進了互利共贏的發展合作，回應了全球南方國家的發展訴求，將發展規劃藍圖繪就成現實合作圖景，為落實聯合國2030年可持續發展議程貢獻了中國方案和中國力量。



據新華社報導，韓正表示，當前，全球發展事業仍面臨嚴峻挑戰，聯合國2030年可持續發展議程落實進展嚴重滯後。作為全球發展事業的堅定倡導者和務實行動派，中方願同各方踐行真正的多邊主義，攜手推動全球發展倡議走深走實，讓發展成果惠及各國人民。



韓正提出四點建議。一是加強團結協作，全力落實可持續發展目標。將落實聯合國2030年可持續發展議程作為優先任務，充分發揮全球發展倡議的“加速器”作用，支持聯合國強化發展支柱。二是堅持行動導向，積極打造惠民式發展。實施更多“小而美”、“暖民心”的務實合作項目，幫助有關國家改善基礎設施、增強發展韌性。三是拓展合作重點，加快推進賦能式發展。圍繞人工智能、數字經濟、新能源、防災減災等拓展全球發展倡議合作內涵，培育壯大可持續發展新動能。四是強化夥伴關係，有效促進聯動式發展。做大做強“全球發展倡議之友小組”和聯合國系統倡議推進工作組，依托相關機制廣泛開展雙邊、多邊和三方合作，形成優勢互補和聯動效應。



韓正強調，實現可持續發展是各國人民的共同願望，也是聯合國的重要使命。中國將繼續發揮負責任大國作用，同各國攜手努力，以全球發展倡議5周年為新起點，加強國際發展合作，推動全球實現更加強勁、綠色、健康的發展，為推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。



聯合國常務副秘書長阿明娜、巴基斯坦總理夏巴茲、馬爾代夫副總統拉提夫、老撾副總理兼外長通沙萬致辭，30多國部長級官員參會。60多個國家、20多個國際組織的300餘名代表出席會議。



各方高度評價全球發展倡議提出5年來在助力各國可持續發展、推動落實2030年議程上發揮的重要作用，表示倡議為全球發展提供強勁動能，在減貧、糧食安全、綠色發展、工業化等領域轉化為切實成果，惠及廣大發展中國家，為凝聚發展共識、深化國際合作作出重要貢獻。願繼續堅定支持倡議，加強團結協作，攜手創造更加包容、更可持續、更具韌性的未來。