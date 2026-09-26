韓正會見聯合國秘書長古特雷斯

當地時間9月25日，國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間會見聯合國秘書長古特雷斯。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月26日電／當地時間9月25日，國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間會見聯合國秘書長古特雷斯。



據新華社報導，韓正表示，當前國際形勢變亂交織，以聯合國為核心的國際體系正面臨多重挑戰。今年是新中國恢復聯合國合法席位55周年。55年來，中國始終堅持真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。面向未來，中國將繼續發揮負責任大國作用，積極推進自身理念倡議同聯合國議程對接，以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇。



韓正指出，維護多邊主義、改革完善全球治理體系是國際社會的普遍呼聲。廣大會員國特別是發展中國家對聯合國始終充滿期待。中方願同聯合國一道努力，匯聚促進可持續發展的全球合力，推動落實聯合國2030年可持續發展議程。支持聯合國繼續動員國際社會應對氣候變化等重大挑戰，積極推進人工智能等新興領域的全球治理，並將繼續支持安理會履行好維護國際和平安全的首要責任。



古特雷斯表示，感謝中國長期以來對聯合國事業給予堅定有力支持，雙方合作當前達到新的水平。當今世界面臨嚴峻挑戰，多邊主義遭遇逆流，中方始終積極致力於推動國際合作、應對共同挑戰、維護公道正義，為推進聯合國重要議程發揮關鍵作用，為全球發展作出重要貢獻。聯合國願同中國進一步全面深化合作，改革完善全球治理，推動構建多極化世界，維護國際社會共同利益。