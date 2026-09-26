海外客商在全球數貿會搶抓AI新機遇

9月24日，觀眾在第五屆數貿會數字貿易主題展館參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月26日電／第五屆全球數字貿易博覽會23日至27日在杭州舉行，海內外參觀者穿梭於各個展台，近距離感受人工智能（AI）帶來的產業變革。



據新華社報導，在這裡，AI已從概念走向落地，不僅嵌入機器人、無人機等實體硬件，還為跨境電商、數字娛樂等場景深度賦能。不少海外客商駐足觀摩、對接洽談，希望抓住數字技術帶來的全新合作機遇。



AI走進實體硬件



步入展廳，未來感撲面而來：靈活跑跳的機器人、大小各異的無人機、3米高的載人變形機甲，還有佩戴腦電設備、身著外骨骼的體驗者……這些場景顯示AI已嵌入各類實體硬件，讓智能能力落地物理場景，融入日常生活。



塗鴉智能帶來的AI家庭陪伴機器人備受關注。這款機器人聚焦獨居老人生活場景，兼具陪護與智慧家庭中控功能。老人滑倒呼救時，它可定位、識別人體姿態，必要時向家人發起視頻通話。



展會上，這類貼近普通人需求的AI產品還有很多：中醫四診儀可通過采集舌象、面部影像與脈搏信息辨識體質；氣質設計機器人可借助頭面數字建模輸出個性化美學優化方案；智能鞋等可優化人體平衡感知並幫助預防摔倒……



在靈伴科技推出的樂奇AI眼鏡展區，試戴者排起了長隊。這款眼鏡有多項功能，既能與用戶交互問答，還可支持拍攝、翻譯、提詞、導航與支付。



試戴過眼鏡的巴基斯坦客商艾哈邁德·法里德當即索要了企業的聯繫方式。“我正在收集商家信息，以便今後直接對接合作。”他說。



“這個展會對我來說是個很好的機會，幾乎所有東西都讓我感到驚喜。”法里德說，“如今每個人都想使用AI，很多地方還停留在研發智能體、大模型的階段，但中國已經把AI落地到真實的生活場景，在中國，AI應用已無處不在。”