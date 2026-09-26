習特會提“反台獨”　沈富雄：賴清德很緊張

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／美國總統特朗普24日在白宮會晤中國國家主席習近平，習近平向特朗普提出，希望美方堅持“反對台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題。前“立委”沈富雄認為，如果美中都無意用武力解決台灣問題，所以台灣不會打仗；最麻煩的就是，以“抗中保台”為主軸的民進黨政府，將來壓力恐會從四面八方而來。



中時新聞網報導，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，習近平談到台灣問題時，裡頭藏了一句話很重要，他要美國講清楚，你“反對台獨”，今天外媒都非常強調這一點，他原先是說他“不支持台獨”，如果明言“反對台獨”的話，誰會很緊張？第一島鏈上的國家，第一個緊張的就是賴清德，第二個緊張的就是日本首相高市早苗。



沈富雄接著表示，賴清德說台灣的自由攸關世界的和平，這句話是很模糊的，而且這句話講得不精緻。你要曉得台灣的自由，你在奮鬥爭取你所謂的主權自由過程中，其實是影響了世界和平。



沈富雄認為，現在如果美中都覺得，我們已經不再有“修昔底德陷阱”，一山可容二虎，不需要再打，不需要怎麼樣，我們要隨時保持聯繫，這樣下來，台灣變成不會是火藥線上的定時炸彈。因為他們兩邊都無意用武力解決台灣問題，所以台灣不會打仗，台海也不會有煙硝味。



沈富雄點出，但麻煩的是，現在以“抗中保台”為主軸的民進黨政府，不只是將來壓力會四面八方而來，大陸壓力也會進一步比現在更兇。對選舉就很難應付了，因為11月的選舉就會很難，除非國民黨無能。也就是民進黨現在煩惱的是，要如何處理11月即將到來的選舉、對兩岸有什麼新說法。