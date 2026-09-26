洋流令賴瑞隆沒存在感　郭正亮爆民進黨危機

中評社台北9月26日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋日前南下高雄，為同黨的高雄市長參選人賴瑞隆助選，引來洋流熱潮。國民黨高雄市長參選人柯志恩批評賴瑞隆，已經沒什麼太大存在感了。前“立委”郭正亮認為，沈伯洋助選，沒有效果，焦點都在沈伯洋身上，因為民進黨有幾個縣市長參選人太弱了，這也是民進黨的危機。



中時新聞網報導，郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，沈伯洋南下陪賴瑞隆走讀愛河邊，那一天人蠻多的，他估計應該有上萬人。然後賴瑞隆就在那邊拿麥克風講他愛河邊的政策，結果鏡頭都在沈伯洋喝珍奶，沈伯洋說他一口可以吸10顆珍珠，賴瑞隆愛河的政見完全沒有版面。



郭正亮接著表示，因為大罷免青鳥是沈伯洋主導，所以各地都有青鳥，當時台北市有5個“立委”被罷免，33萬人出來投罷免票，那就是沈伯洋的基本盤，所以他以“青鳥教主”的身分，到各地助選，青鳥出來是要看教主，不是要看賴瑞隆。所以參選人只要稍微不是那麼亮眼，就會被沈伯洋遮蓋過去。



郭正亮指出，民進黨台南市長參選人陳亭妃很聰明，沈伯洋說要去台南陪她走一段，陳亭妃說不用，她來台北，在台南同鄉會辦一場。現在輪到民進黨新北市長參選人蘇巧慧要跟沈伯洋同台，就看蘇巧慧發表政見，大家會不會有影響。



郭正亮認為，唯一能跟沈伯洋爭光的，就衹有前“立委”高嘉瑜。沈伯洋到內湖一起掃街，高嘉瑜還是有很多鏡頭，高嘉瑜這種能力，應該好好教那些縣市長參選人。沈伯洋下去助選，他認為都沒有效果，因為所有焦點都在沈伯洋身上，這沒辦法，因為民進黨有幾個地方的參選人太弱了，這也是民進黨的危機。