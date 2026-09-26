竹北藍白合破局　柯文哲：還不善後太奇怪

柯文哲 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月26日電／竹北市長選舉“藍白合”破局，外界都相當關注是否會外溢到其他縣市。民眾黨創黨主席柯文哲26日赴宜蘭輔選時，被問是否會擔心出現外溢效益，他拿管理學比喻，直言破局是“黑天鵝”，因為事先大家都沒有想到，但是破局後至今大家都不處理就變“灰犀牛”，並再次喊話兩黨主席要談如何善後，發生他並沒有怪誰，但不善後到現在為止，他覺得太奇怪了。



中時新聞網報導，柯文哲表示，管理學上，有黑天鵝跟灰犀牛，黑天鵝就是想都沒想到，竟然出現了，灰犀牛就是每個人都知道這是危機，但是都不去處理，等犀牛衝過來的時候都不曉得怎麼處理。



他強調，所謂的外溢效應是先有個事情發生，已經產生效果，那個效應往外擴，以他的經驗，竹北的選舉效應還沒開始，為什麼？是因為打選戰不能先要求雙方不能抹黑、不能攻擊家人，不能動用網軍，不可以買電視廣告，這不可能，通常選舉打下去都很難控制。



柯文哲也說，以前有個笑話，要是不知道以前幹過什麼壞事，選舉一次就知道了，竹北選舉他認為雙方還沒激化，連開始打都還沒有，效益到底會往外擴多少，坦白講以實際我們有選舉過，就會認為這都還不確定。



柯文哲說，竹北藍白合破局是黑天鵝，因為事先我們都沒有想到，但是破局後至今大家都不處理，這才是灰犀牛，所以竹北外溢效益到現在他都還不可預測，到底會鬧多大都還不知道，外溢效應他覺得太難預測。



柯文哲最後強調，他同樣的話已經講了7、8次，這兩黨的主席總要去談一下怎麼善後，發生他沒有怪誰，但不善後到現在為止，他就覺得太奇怪了。