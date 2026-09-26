柯文哲“巧遇”鄭朝方？竹縣白營動向耐人尋味

中評社台北9月26日電／新竹縣藍白緊張關係持續受關注，民眾黨創黨主席柯文哲昨天赴新竹替黨籍參選人輔選，晚間跑中秋活動時，意外與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方碰面，兩人並短暫握手寒暄。對此，民眾黨台北市議員參選人許甫今天表示，這確實只是大型地方活動中的“偶遇”，但在目前新竹縣選情下，外界自然會關心，白營支持者與鄭朝方之間是否可能出現連動。



許甫表示，柯文哲昨天陪同黨籍參選人造勢，用“沒有樁腳就靠雙腳，沒有財力就靠體力”形容小黨處境。晚間抵達地方中秋活動時，現場人潮不少，柯文哲也停留一段時間與支持者輪流拍照，這時鄭朝方原本在一旁，稍後才上前與柯文哲簡單寒暄。



中時新聞網報導，許甫今天接受中天新聞專訪時透露，他昨晚直播時還特別致電詢問柯文哲，兩人究竟聊了什麼？柯文哲告訴他，其實只是簡單打招呼，並對鄭朝方說“你好、你好，我跟你哥哥比較熟”，沒有進一步談到選舉合作。



許甫也點出新竹地方政治錯綜複雜之處。他說，鄭朝方的哥哥鄭朝鐘目前是新竹縣議員（無黨、竹東議員），先前國民黨新竹縣長參選人陳見賢宣布角逐縣長提名時，鄭朝鐘還曾出席站台；如今弟弟鄭朝方代表民進黨角逐新竹縣長，哥哥則曾替國民黨參選人站台，也凸顯地方政治的人脈關係並非單純以政黨界線就能劃分。



許甫認為，這類地方大型活動，各路參選人本來就會前往拜票，因此這次碰面確實只是巧遇。至於國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩的反應，許甫說，現場確實有看到徐欣瑩團隊人員，但沒有看到徐本人；另有媒體報導稱，徐欣瑩方面曾詢問主辦單位柯文哲何時離開，可能有“避免同框尷尬”考量，他並不清楚，但既然徐欣瑩團隊表示沒有這件事，就由各界自行評斷。



許甫進一步表示，民眾黨目前的態度很明確，黨主席黃國昌已下令，對鄭朝方與徐欣瑩兩邊“都不會去站台、不會去助選，更不會合掛看板”；至於支持者最後的投票行為，目前並沒有指示。



他強調，民眾黨現階段仍把主要力量放在竹北市長選舉，集中替邱臣遠及黨籍參選人拉票、助選。因此，柯文哲與鄭朝方這次意外同框是否會牽動新竹縣長選舉，目前仍不能僅憑一次巧遇下定論。