秦慧珠析最新民調：蔣贏沈11.5個百分點

秦慧珠。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／信民兩岸研究協會22日公布台北市長選舉最新民調，結果顯示爭取連任的蔣萬安支持度為41.7%、民進黨沈伯洋為40.5%，兩人相差1.2個百分點。國民黨台北市議員秦慧珠則以該民調的3項調查結果分析，推估蔣的最終得票率會是55%，沈的得票率會是43.5%，雙方相差11.5個百分點。



秦慧珠在臉書發文指出，上述民調出爐後在政壇與輿論炸開，因為其違反從5月至8月各機構所做的台北市長民調趨勢，且該民調在抽樣上抽出泛綠37.5%、泛藍衹有28.4%的樣本結構，抽樣的偏差與不精準，大大改變了這份民調的台北市各行政區藍綠板塊的結構，也因此結果令人難以置信。



以該民調中的其他幾項數據推估，仍可推測出蔣萬安與沈伯洋在台北市長選戰中可能的結果，包括一、蔣萬安的滿意度，很滿意15.0%，有點滿意37.4%，合計52.4%；很不滿意25.4%，有點不滿意16.2%，合計41.6%。二、是否要換黨執政，繼續讓國民黨做市長38.0%，換民進黨做做看42.0%，未明確回答20.0%。三、預估當選率，預估蔣萬安當選57.8%，沈伯洋當選21.3%，未明確回答20.9%。將這三項調查數據合併分析，代表通常對某人執政滿意的會繼續支持他，因此預估至少有52.4%的人可能會投蔣，41.6%的人可能不會投他，希望換黨做的有42%，不希望換黨做的有38%，可能會有42%的人不投蔣萬安，而可能投他的人是38%＋未明確回答20%中的一部分。



當詢問預期當選率時，支持沈伯洋的40.5%選民，也衹有21.3%認為他會當選，支持蔣萬安有41.7%選民，卻有57.8%認為蔣萬安會當選。綜合以上三項調查結果分析，秦慧珠推估蔣萬安的最終得票率會是55%，沈伯洋的得票率會是43.5%，雙方相差11.5個百分點，而投其他四位候選人或投廢票的，會有1.5%。