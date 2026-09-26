藍陷彰化、竹縣危局　鈕則勳提三建議保元氣

鈕則勳。（中評社資料圖） 中評社台北9月26日電／文化大學廣告系教授鈕則勳表示，藍營好像被彰化、竹縣危急局勢搞得不知所措，對現在政治議題的攻防，也全喪失主導力道，似乎變成了不動明王，因此提出3點建議，其中最重要的是護住台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜的“心脈”。



鈕則勳在臉書發文表示，“有覺得KMT最近不知道在幹嘛嗎？”好像被彰化、竹縣危急局勢搞得不知所措，對現在政治議題的攻防，也全喪失主導力道，似乎變成了不動明王；蔣萬安被圍攻，看不到國民黨中央有戰略觀的護蔣作法！面對盧秀燕的呼籲，也看不到黨中央、黨團的呼應及奧援！韓國瑜嗆“行政院長”卓榮泰，卓不理會，韓也沒轍，更看不到黨中央有效的火力支援。



他表示，殊不知盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安是最有機會及可能競逐2028“總統”大選的人嗎？當他們的呼籲號召沒有人積極呼應，多只能孤軍奮戰，不只議題設定的能力會變弱、媒體版面網路聲量越來越小，政治能量就更會越形銷融。



鈕則勳指出，相對於民進黨的招式凌厲、資源滿手，加上掌握“國家機器”，就連施政滿意度都有拉高，藍軍反罷免的紅利老早消失，社會氛圍對綠營更為有利，若藍軍無法有效“變陣”、儘早回神，政黨輪替就算喊得漫天響，也只會淪為話爽而已；他建議藍軍要翻轉現今對其不利的態勢，第一，藉“習特二會”順勢主導議題牽制綠營“抗中牌”；第二，國民黨更得針對民眾現今討厭國民黨的原因尋求彌補，千萬不能自我感覺良好，更要降低特定議題與人士成為綠營提款機的可能。第三，重要的一點，也就是護住盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜的心脈，不只要適時支援其論述，與其協同作戰，更要避免綠營集中火力逐一擊破的圖謀，才能保住競逐2028的元氣。