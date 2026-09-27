直擊北部戰區海軍某支隊開展實戰化訓練

中國海軍陽澄湖船正在駛向目標海域。 中評社北京9月27日電／中國軍網報導，近日，北部戰區海軍某支隊陽澄湖船赴某海域展開多科目實戰化綜合救援演練，期間組織營救“落水人員”、艦載直升機起降、吊放深潛救生艇等科目訓練，錘煉了部隊遂行多樣化救援任務能力。

