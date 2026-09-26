美媒：俄製造新型武器速度比對手更快

中評社北京9月26日電／參考消息網引述美國《華爾街日報》網站近日發表題為《俄羅斯製造智能廉價新型武器的速度比烏克蘭更快》的文章，作者為丹尼爾·邁克爾斯，全文摘編如下：



正當烏克蘭逐漸學會如何應對俄羅斯的無人機襲擊之際，莫斯科卻憑借新一代創新型噴氣動力武器將戰局推向了新的高度。



新型“天竺葵”無人機和“包裹”巡航導彈的出現再次有力地提醒世人，俄羅斯依然擁有足夠的資源和供應鏈來部署新的武器。這一次，這些武器還配備了先進的電子設備，能夠精準定位目標並規避攔截。



分析人士和外交官員指出，俄羅斯這些新型且相對廉價的武器表明，其軍隊依然具備很強的適應性和創新能力。分析人士說，俄羅斯在短短幾年內就研發並部署了這兩種武器，其方法是對早期型號進行改進，進行實戰測試，並迅速投入批量生產。



通過這些舉措，莫斯科領先了對手一步。烏克蘭展現了其快速行動的能力——研發出最早一批有效的噴氣式無人機——但缺乏生產資源和長遠規劃能力。



與此同時，美國及其北約盟國正努力提高“愛國者”導彈攔截器等關鍵武器的產量。西方各國政府也在努力探索如何加快將創新成果轉化為大規模生產的裝備。



“在西方，我們往往低估了俄羅斯，但他們從構思、試驗到生產的速度非常快，”美國戰略與國際問題研究中心人工智能部門高級研究員凱特琳娜·邦達爾說，“西方軍隊應該向俄羅斯學習這一整套流程。”

