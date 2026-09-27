韓國首架量產型KF-21戰機交付空軍

中評社北京9月27日電／據參考消息網引述《韓國先驅報》網站9月22日報導，韓國首架量產型KF-21“獵鷹”戰鬥機於22日交付空軍，這標誌著韓國為期數十年的國產戰鬥機研發與列裝努力迎來重大里程碑。



據空軍和國防采辦計劃管理局的消息，在移交給空軍後，這架KF-21從韓國航空宇宙產業公司（KAI）製造工廠起飛，飛往它的首個作戰基地。



空軍的韓在錫（音）少校——也是首批KF-21飛行員之一——在駕駛這架戰機升空前，簽署了驗收與交付文件。



22日的交付距離時任總統金大中於2001年3月宣布研發國產戰鬥機計劃已過去25年零6個月。



報導指出，在經歷數年可行性評估及因預算問題導致的延誤後，該項目得以與印度尼西亞合作啟動，旨在開發一款先進的超音速戰鬥機，以取代韓國現已退役的F-4“鬼怪”戰鬥機和老化的F-5機隊。



KF-21是一款4.5代多用途戰鬥機，機長16.9米，翼展11.2米，最高飛行速度可達1.8馬赫。該機最大起飛重量為25.6噸，最大有效載荷為7.7噸。



報導說，KAI於2021年4月推出該項目首架原型機。該機2022年7月首飛，2024年開始量產。首架量產機今年3月下線，在22日交付前完成了各項驗收程序。

