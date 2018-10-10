設計師郭培談伊萬卡禮服　本為上次訪華而備

美國總統特朗普的長女伊萬卡罕見現身白宮歡迎儀式，當天身穿的藍色刺綉禮服出自“中國高定女王”設計師郭培之手。（圖片來源：伊萬卡臉書） 中評社北京9月27日電（記者 林艷）國家主席習近平此次在美國進行國事訪問，美國總統特朗普的長女伊萬卡罕見現身白宮歡迎儀式，一身知更鳥蛋藍刺繡禮服格外引人注目。禮服設計者、有“中國高定女王”之稱的設計師郭培26日接受中評社獨家專訪時透露，這件衣服最初為特朗普今年5月訪華準備的，因伊萬卡當時臨時取消行程、未隨團來訪，才留到了這一次。



美東時間24日上午，白宮為習近平舉行歡迎儀式，伊萬卡與15歲的女兒阿拉貝拉坐在前排。當天從歡迎儀式到晚間國宴，白宮多處融入中國元素，儀式現場播放了《月亮代表我的心》，國宴布置了中國紅花束與桌布。



郭培說，這套衣服趨向於日禮服，而不是晚禮服，屬於適合會晤、正式會談等白天場合的禮節性服裝。顏色是她和伊萬卡一起商量定下的，由她推薦，也恰好是伊萬卡喜歡的顏色。“伊萬卡說，這是他們的一種藍。”郭培形容，這抹藍“不深邃，沒有太多濃烈的能量”，是大自然中最乾淨、最讓人放鬆的顏色，“表達的就是和平的意思”。



在郭培的講述中，這件衣服的每一處剪裁都有講究。輪廓修身而不緊身，長度過膝後略微偏長，“更突出禮節與禮貌”。裙身的四個口袋，代表承擔與承載，“往往工作服的兜特別多，代表著做事”，她希望以此呈現一位獨立、成功的女性形象。外搭的短外衣採用帶有東方味道的喇叭袖，她說，古人習慣把東西收在袖中，寬袍大袖向來有接納、包容之意，“所以我把袖口做得比較寬，而不是緊抱的小袖口”。



全身的刺繡採用中國傳統的銀線繡，以超細銀絲純手工繡成，由三位以上的繡工完成，工時上千小時。紋樣選用卷草紋，郭培說，這種紋樣在絲綢之路文化交匯時成形，東方與西方都有，“東西方文化不是講‘分’，而是講‘和’”。談到手工的意義，她說：“不管人類社會發展到什麼程度，AI永遠不能取代我們人類的精神。”

