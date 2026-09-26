打破蘇炳添紀錄的亞洲新“飛人”是誰？

9月25日，泰國選手汶頌率先衝線後慶祝。他獲得冠軍並打破賽會紀錄。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月26日電／2006年出生的泰國小將布里蓬·汶頌給亞洲田徑注入了一劑“強心針”。



據新華社報導，25日晚，他在愛知·名古屋亞運會男子百米決賽中以9秒90的“破10”成績奪冠。比奪冠成績更令人驚嘆的，是這名小將的穩定性——兩天之內，他在預賽、半決賽和決賽三槍中均打開10秒大關，一槍比一槍快。



汶頌在半決賽跑出9秒91後，蘇炳添2018年創造的9秒92的賽會紀錄就此作古。而自去年12月以9秒94首次“破10”以來，他在不到一年內已經五次跑進10秒。



身高超過1米80，年僅20歲，這位泰國小將會讓亞洲田徑更進一步嗎？



他是天才嗎？



數據顯示，汶頌此前各個年齡段的成績，都領先於大多數亞洲選手的同期表現，甚至在世界範圍內也能擁有一席之地。從這個意義上講，他的確天賦異禀。



15歲，他就跑出了10秒24。如果按照國家體育總局發布的田徑運動員技術等級標準，這已超過了最高等級——國際級運動健將的授予標準。對比中國頂尖運動員，蘇炳添和謝震業達到這一標準時都是22歲。



16歲，他先是跑出10秒19，刷新了泰國塵封超20年的全國紀錄；之後又是10秒09，刷新了當時的世界18歲以下最好成績，世界田聯用“遠超年齡的出色表現”來描述這一成績。



17歲，他的個人最好成績來到10秒06。憑此表現，他站在了當時以“破10”成績奪冠的中國“飛人”謝震業身邊，在杭州亞運會收穫了一枚銀牌。



在謝震業印象裡，汶頌三年前身高就已和他差不多，身材比例也很好。但他也強調，短跑並不是以身材論英雄，“蘇炳添當年的身體條件也不被人看好”。