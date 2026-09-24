李義虎：中美正從替代關係轉向共存關係

李義虎認為，中美關係新定位意味著將替代關係轉變為共存關係，將零和遊戲轉變為合作共贏。（來源：中評社資料圖） 中評社香港9月27日電（記者 林艷）北京大學國際關係學院教授、全國人大外事委員會委員李義虎9月25日接受中評社記者採訪時表示，傳統大國之間是替代關係，中美關係新定位意味著將替代關係轉變為共存關係，將零和遊戲轉變為合作共贏。他認為，中美兩個頂層大國正在通過密切的元首外交互動，逐漸走向一條正確的相處之道，“如果中美能夠建立並維護這種共存關係，將對更好國際秩序的構建起到引領作用，國際關係新範式也將隨之出現”。



今年是中美關係大年，也是中美元首外交大年。兩國元首不到半年實現互訪，在中美關係史上前所未有。今年5月，習近平在北京提出“能否跨越修昔底德陷阱”的歷史之問；此次在白宮，他改用肯定句，表示修昔底德陷阱是可以跨越的，特朗普也表示美中關係一定能夠搞好。訪問期間，兩國元首達成八點成果共識。



李義虎認為，兩國元首時隔四個多月即實現互訪，且均為國事訪問，屬於元首外交中層級和重要性最高的互動形式，是中美元首外交的最新進展和升級。他注意到，習近平在國宴講話中特意提到中國人民正在歡度中秋；1979年中美建交後，鄧小平也是在春節期間訪美，兩次節點性的高層互動都承載著團圓、美好的寓意，從一個側面說明這是一次成果豐富、亮點突出的訪問。他說，此次雙方同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”，這是對中美關係新定位內涵的進一步充實。



對於從問號到句號的變化，李義虎表示，習近平2015年訪美時就曾提出修昔底德陷阱問題，體現了他把握中美關係和國際關係的歷史感，能夠從歷史經驗中汲取智慧，避免大國相爭的傳統戲碼，此後在元首外交中也多次提及。此前的相關表述是防禦性、防範性的，強調要防止、要避免；此次改為肯定句，與中美關係趨於緩和向好的發展脈絡直接相關。

