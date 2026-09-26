李義虎：應按八一七公報邏輯解決對台軍售

李義虎認為，軍售是很重要的一張牌，美國政府在軍售問題上會有什麼新的表態和做法，還需要持續觀察。（來源：中評社資料圖） 中評社香港9月26日電（記者 林艷）北京大學台灣研究院院長李義虎9月26日接受中評社記者採訪時表示，要真正全面貫徹落實中美關係新定位，就應當按照“八·一七公報”的邏輯來解決對台軍售問題。他認為，“八·一七公報”在今天的中美關係中仍要發揮比較大的作用，美方在三個聯合公報中作出的承諾應當履行，“大國要講信用，大國要負大國的責任”。



9月24日，習近平在白宮同特朗普會談時表示，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。據報導，特朗普5月習特會後表示，將約140億美元的對台軍售案暫時擱置，該案至今未獲批准。



對比5月北京會談時“碰撞甚至衝突”的警告，此次習近平的對台表述轉為“為中美戰略合作奠定堅實基礎”。李義虎指出，此次台灣問題仍是會談的四大議題之一，從發表的文本看字數不多，但表述轉為正向。這種變化雖然微妙，但很重要。他說，5月會談使用警告式表述，主要是針對美國過去在軍售問題上的違禁違規做法，這次用正向表達是針對特朗普政府對台的一些新表態，如特朗普“對台四不”。



他分析，這種調整與中美關係新定位相適配：要建立建設性戰略穩定關係，美方正確、合理地處理涉台問題非常關鍵，處理好了，中美戰略合作才有堅實基礎，頂層大國關係才能行穩致遠。他指出，目前雙方在涉台問題上都處於政策盤整期。習近平多年來反復向美國領導人表達，台灣問題是中美關係中的第一道紅線，是中國核心利益中的核心。“此次並非簡單的表述變化，而是中方在涉台問題上嚴正立場的體現，希望美方負起責任、謹慎對待。”



對於台灣問題與戰略合作直接掛鉤，李義虎認為，中方的“紅線論”已經說得很清楚：處理不好就會影響中美關係，尤其是影響中美戰略合作。他說，這並不一定需要新的“第四個聯合公報”，但元首外交層面就此作出明確表達非常重要。他強調，台灣問題的分量依然很重。會晤之前有個別媒體猜測台灣問題分量下降，但實際上它仍是此次會談的重要議題之一，中方該表達的立場都表達了，希望美方也能從戰略合作的高度理解和對待涉台問題。

