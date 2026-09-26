“洋流”反有助蔣萬安選情？蔣萬安：戰戰兢兢

中評社台北9月26日電／台北市長參選人沈伯洋的“洋流”引起討論，有藍營人士分析“洋流”反而有助於蔣的選情，因為可能會進而提高支持者的投票率。台北市長蔣萬安26日說，現在選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那對他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。



中時新聞網報導，蔣萬安今出席台北市商圈嘉年華台北生活祭開幕記者會被問及，國民黨台北市議員秦慧珠分析，蔣的得票率可以拿到55%，但並不會超過時任市長馬英九的天花板，自己怎麼看這樣的分析？最近跟秦有互動嗎？



蔣萬安說，他跟秦姐其實在很多活動都有碰到，都會交換意見、保持溝通，而各項的分析、數據都會參考，確實非常的激烈，他會戒慎恐懼、戰戰兢兢、如履薄冰。



此外，有藍營人士分析“洋流”反而有助於蔣的選情，因為可能會進而提高支持者的投票率，沈伯洋也說這個分析得蠻好的，自己是否有感受到支持者在緊張？蔣萬安說，現在選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那對他來講，自己就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰，希望所有支持台北市市府，以及台北隊在這過去4年推動各項讓台北市持續進步的市政建設，繼續給我們支持。



至於競辦進度跟何時會上主持人王偉忠的網路節目，蔣萬安說，他想關於選舉的部分，都有既定的節奏，連假過後有確切的消息就會跟大家說。