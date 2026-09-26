新華社：習特會為中美關係提供了新的戰略指引

中評社北京9月26日電／新華社26日發表評論員文章指出，應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問。美方隆重熱烈接待，兩國元首親切互動，就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題進行坦誠深入交流，達成很多新的共識，同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。這是一次舉世矚目、成果豐碩的訪問，為中美關係提供了新的戰略指引，進一步拓展了雙方交流合作空間，為兩國人民增進福祉，為世界和平增添希望。



文章指出，元首外交是中美關係的“定盤星”，對兩國關係具有不可替代的戰略引領作用。今年5月，應習近平主席邀請，特朗普總統成功訪華。短短不到半年，兩國元首實現互訪，在中美關係史上前所未有，具有歷史性、里程碑意義。習近平主席和特朗普總統一直通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。在今年5月的北京會晤中，兩國元首一致決定構建中美建設性戰略穩定關係，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。



訪美期間，習近平主席和特朗普總統同意共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”。這一重要政治共識，進一步豐富了中美關係定位的內涵，旨在推動雙方朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道，具有重大而深遠的意義。構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待，不是權宜之計，也不是朝夕之功。此次訪問在經貿領域也取得了互惠互利的成果，將受到兩國人民和國際社會的歡迎。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，不以善小而不為，不以惡小而為之，以釘釘子精神落實好雙方達成的共識。兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，此訪重要成果將更好惠及兩國人民和世界各國人民。



中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊，既包括經貿人文等傳統領域，也涵蓋人工智能等新興領域。習近平主席強調，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單，“希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展”；中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防，“雙方可以繼續開展人工智能對話”，“要保持人類對人工智能技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智能為人類的進步服務”。合作才有未來，共贏方是正道。從鼓勵外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，到歡迎美國企業來華投資興業，再到宣佈未來5年中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習，習近平主席提出一系列務實建議、舉措，為構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”提供堅實支撐，為拓展兩國各領域合作注入強勁動力。

