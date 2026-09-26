王毅談習近平訪美：開辟大國相處正確之道

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。新華社 中評社北京9月26日電／2026年9月23日至25日，國家主席習近平對美國進行國事訪問。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



王毅說，9月，元首外交高潮迭起、精彩紛呈。在到訪中亞、中東、南亞後，習近平主席遠赴太平洋彼岸，開啟舉世矚目的美國之行。這是習近平主席時隔11年再次對美國進行國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史。此訪日程緊凑、內容豐富，習近平主席同特朗普總統在相互尊重的友好氛圍中就事關中美關係和世界大勢的戰略性、全局性問題坦誠深入交換意見。美方給予習近平主席最高規格禮遇。特朗普總統夫婦親赴機場迎接，軍樂團高奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，各軍種儀仗隊整齊排列致敬，為訪問拉開恢弘序幕。次日，特朗普總統在白宮為習近平主席舉行盛大歡迎儀式，兩國元首發表重要講話，並肩檢閱儀仗隊和戰機飛越白宮。當晚，特朗普總統夫婦以中國紅裝點白宮東廳，為習近平主席夫婦舉行隆重歡迎國宴，美府院政要和各界名流齊聚一堂。這些精心設計的禮賓安排凸顯美方對習近平主席的充分尊重和對中美關係的高度重視。



國內外媒體聚焦此次訪問，紛紛以頭版頭條密集報導解讀，普遍認為這是一次歷史性訪問，具有里程碑意義。在變亂交織的國際形勢下，此訪延續了兩國元首北京會晤積極效應，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展，釋放了中美相向而行、和平共處、互利共贏的積極信號，造福兩國、惠及世界。



一、拓展中美關係新定位



王毅說，元首外交是中美關係的定盤星。特朗普總統再次就任以來，兩國元首3次會晤、5次通話、多次書信往來，保持密切交往，形成了彼此尊重、真誠相待的相處模式，成為中美關係最寶貴的戰略資產。在中美關係這艘大船前行的每一個關鍵時刻，都有元首外交領航定向。



今年5月，特朗普總統訪華期間，兩國元首共同確認中美建設性戰略穩定關係新定位，明確要朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力。新定位既反映了中美關係穩中有進的現實，也體現了雙方對中美關係不斷改善的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方沿著兩國元首指明的方向，積極推進對話合作，妥善處理分歧摩擦，實現了中美關係的總體穩定。



此訪重要的政治成果是習近平主席同特朗普總統進一步拓展了中美關係新定位的內涵，明確尊重、公平、對等的重要性，同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”，為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。公平意味著開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。對等意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。習近平主席指出，中美兩個大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任，應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

